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بالتزامن مع مرور 40 عامًا..

البريد يصدر طابعا تذكاريا لاتحاد البريد الأفريقي

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طابع بريد تذكاري لاتحاد البريد الأفريقي
طابع بريد تذكاري لاتحاد البريد الأفريقي
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متابعات- أمينة عبد العال

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أصدر البريد المصري طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 40 عامًا على إنشاء اتحاد البريد الأفريقي الشامل، وشارك في  تدشين الطابع عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي ويونس جبرين الأمين العام للاتحاد البريدي الأفريقي الشامل والمهندس إيزاك كامولي وزير الأشغال والنقل والاتصالات بالحكومة التنزانية.

وأشار الصغير إلى أن اتحاد البريد الأفريقي له أهمية كبرى بالنسبة للعمل البريدي في أفريقيا حيث إنه جرى إنشاؤه بهدف تطوير وتنمية الخدمات البريدية في القارة الأفريقية ليكون منصة التواصل بين جميع المؤسسات البريدية بالدول الأفريقية، لذلك بادر البريد المصري بتصميم طابع بريد تذكاري صمم خصيصًا ليوثق الاحتفال بمرور 40 عامًا علي إنشائه، حسبما نشر"الوطن".

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