  • الأحد 19 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البرلمان الأردني

البرلمان الأردني يقر قانون منع "استيراد الغاز" من إسرائيل

وداد بكر زوجة البشير

النيابة توضح حقيقة الإفراج عن زوجة البشير

حرق صور سليماني

بعد طهران.. حرق صور قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في النجف

الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة

"مش هي اللي غلطانة".. إعلامي شهير يتضامن مع وزيرة الصحة

انغام واحمد عز

لـ 3 سنوات.. قصة زواج أحمد عز وأنغام في "السر"

حريق مقر حزب الله العراقي

حريق مقر حزب الله بالعراق

ارشيف

وفاة القانوني الشهير "محمود السقا" عن عمر يناهز الـ89

اللواء أحمد المسماري

"المسماري" يطالب بعدم مشاركة دولة عربية بمؤتمر برلين

محمد صلاح

حقيقة مشاركة "صلاح" سفيرًا بمعرض الكتاب

الأمير هاري والأميرة ميجان

صادم.. تجريد الأمير هاري وميجان من ألقابهما الملكية

وفاة القانوني الشهير "محمود السقا" عن عمر يناهز الـ89

قضايا وحوادث

ارشيف
ارشيف
Advertisements

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

وفاة الفنانة ماجدة عن عمر يناهز 89 عامًا

#

وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 47 سنة إثر أزمة قلبية

#

تعرف على المرض الذي عانى منه السلطان قابوس قبل رحيله

#

وفاة بطل مسلسل "امرأة من زمن الحب" بعد صراع مع المرض

وفاة

سياسي

جامعة

حقوق

دكتور

توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم، الدكتور محمود السقا أحد أبرز أساتذة القانون عن عمر يناهز الـ89 عامًا.

وشغل "السقا" رئاسة قسم تاريخ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وله العديد من المؤلفات القانونية والأدبية المتنوعة بين فروع القانون.

وكان أبرز ظهور سياسي له، حينما ترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب يناير 2012، كما تولى منصب نائب رئيس حزب الوفد.

وحصل القانوني على العديد من الجوائز التقديرية، ومنها جائزته عن بحث في المؤتمر الإسلامي العالمي الذي انعقد بمدينة لندن عام 1976 وعنوانه "المركز الاجتماعي والقانوني للمرأة في الإسلام: دراسة مقارنة" باللغة الإنجليزية.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس بالإسكندرية
» التشكيل المتوقع للأهلى أمام «ذئاب الجبل»
» "الأفضل الانتظار للنهار".. الإفتاء تحسم الجدل في هذا الأمر
» أحمد السقا يغازل زوجته على مواقع التواصل: "أحلى ست"
» حقيقة تعطيل "واتس آب" بدءًا من الشهر المقبل
» إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري
» نجمة "ذا فويس كيدز" تشعل مواقع التواصل.. شاهد كيف تغيرت؟
» تحذير جديد من "الأرصاد" للمواطنين
» "العم ناصر" من دراجة أبكته لسيارة أحدث موديل.. هذه قصته
» الأهلي يواجه «ذئاب الجبل» في قمة الدوري
» شاهد.. آخر ظهور للراحلة ماجدة مع محمد فؤاد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:03 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب