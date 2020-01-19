أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف المسابقات المحلية والقارية أبرزها مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالدورى الإنجليزي.  

"المصريون" تستعرض أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

الدوري الإنجليزي

ليفربول يواجه مانشستر يونايتد  فى السادسة والنصف مساء اليوم والقناة الناقلة beIN Sports HD 2 .

الدوري الإسباني

برشلونة يواجه غرناطة فى الحادية عشر مساءً والقناة الناقلة beIN Sports HD 3 .

الدوري المصري

الأهلي يواجه نظيره المقاولون العرب فى السابعة والنصف مساءً- القناة الناقلة أون سبورت، تايم سبورتس.


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