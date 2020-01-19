» فايلر مصدوم من تصريحات سيد عبد الحفيظ عن صالح جمعة

19 يناير 2020 - 08:35 ص

كشفت مصادر عن حالة من الصدمة يعيشها السويسري رينيه فايلر بسبب تصريحات سيد عبد الحفيظ حول صالح جمعة.



وقالت المصادر إن فايلر أبلغ سيد عبد الحفيظ بضرورة رحيل صالح جمعة قبل فترة ، لكن سيد عبد الحفيظ طلب منه الإبقاء على اللاعب ومنحه فرصة لكن لم يتغير شيئا في الأمر .



وجدد فايلر مطالباته بضرورة رحيل صالح جمعة ، لكنه تفاجأ بسيد عبد الحفيظ يخرج في مداخلة مع إحدى البرامج ليدافع عن اللاعب وهم الأمر الذي تم ترجمته للمدرب السويسري وأغضبه بشدة.



وأكد فايلر أن كلامه كان واضحا في هذا الشأن وأنه لا يريد اللاعب ودوره معه انتهى ولن يتغير في الأمر شيء.



