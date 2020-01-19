» تصريح مثير للجدل من صلاح بخصوص ماشستر يونايتد

أحمد عادل شعبان
أطلق نجمنا المصري محمد صلاح تعليقا مثيرا للجدل بشأن عدم تسجيله في مباريات فريقه ليفربول ضد مانشستر يونايتد.
وقال "صلاح" في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" : فريق مانشستر يونايتد اعتاد أن يلعب أمامي بطريقة مختلفة تماما عما يلعب به أمام مهاجمين آخرين .
وأضاف: هم يدافعون ضدي بشكل مختلف .. لكنه تحدي مختلف .. طالما أن فريقي يفوز فأنا أكون سعيد دائما.
وتابع: إذا وفقا لكلامي فإن فريق مانشستر يونايتد تعادل مع ليفربول لأنني كنت غائبا.
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