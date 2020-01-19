» تصريح مثير للجدل من صلاح بخصوص ماشستر يونايتد

19 يناير 2020 - 07:21 ص

أطلق نجمنا المصري محمد صلاح تعليقا مثيرا للجدل بشأن عدم تسجيله في مباريات فريقه ليفربول ضد مانشستر يونايتد.



وقال "صلاح" في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" : فريق مانشستر يونايتد اعتاد أن يلعب أمامي بطريقة مختلفة تماما عما يلعب به أمام مهاجمين آخرين .



وأضاف: هم يدافعون ضدي بشكل مختلف .. لكنه تحدي مختلف .. طالما أن فريقي يفوز فأنا أكون سعيد دائما.



وتابع: إذا وفقا لكلامي فإن فريق مانشستر يونايتد تعادل مع ليفربول لأنني كنت غائبا.



