» نصائح ذهبية من رئيس حماية المستهلك للمواطنين

18 يناير 2020 - 11:10 م

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المواطن يجب أن يتمسك بحقه و"ميخافش"، فهناك توجيهات رئاسية بحماية حقوق المواطنين، موضحا أن هناك أكثر من آلية تتيح للمواطن الإبلاغ عن أي شكوى كالخط الساخن للجهاز على الرقم 19588.

وأشار "عبدالمعطي"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنهم يتلقون أيضا الشكاوى عبر خدمة "الواتساب" على الرقم 01281661880، منوها بأنهم يعملون على فحص الشكوى وتقديم حلول فورًا.

