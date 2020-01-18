ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

18 يناير 2020 - 09:45 م

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا. وجاء هذا مقارنة بآخر تعامل له في البنوك الرسمية أول أمس الخميس.



وبلغ سعر الصرف في بنك الإسكندرية 15.77 جنيها للشراء ونحو 15.87 جنيها للبيع. وسجل سعر الدولار في بنك مصر 15.8 جنيه للشراء و15.9 جنيها للبيع.



واستقر سعر الصرف عند 15.77 جنيها للشراء، و15.87 جنيها للبيع في البنك المركزي. وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 15.8 جنيها للشراء و15.9 جنيها للبيع.