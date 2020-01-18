طلب مفاجئ لـ «آل الشيخ» قبل دخوله غرفة العمليات

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المصريون

جراحة

تركي آل الشيخ

كشف الفنان ماجد المهندس، آخر طلبات المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قبل لحظات من إجراء عملية جراحية دقيقة في أوروبا.

وأوضح المهندس خلال كلمته عقب تكريمه من قبل الهيئة، إنه هاتف المستشار تركي آل الشيخ قبل دقائق من صعوده المسرح وكان في لحظات دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة في إحدى الدول الأوروبية.

وبيًن المهندس أن تركي آل الشيخ طلب منه أن يؤدي أغنية ”أكدب عليك“ للفنانة وردة الجزائرية ويهديها للجمهور الحاضر في مسرح الحفل وهو ما لبّاه ماجد المهندس.

ولم يوضح الفنان طبيعة العملية الجراحية التي يجريها آل الشيخ، لكن تقارير ذكرت أن فريقا طبيا من أوروبا وأمريكا يشرف على حالته الصحية، وأكدت أن رئيس هيئة الترفيه السعودية يعاني من نزيف متقطع وعدم انتظام في النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم بالإضافة إلى متابعة حالة ورم في الرأس تقع قريبا من الغدة وأن الأطباء يرون ضرورة التدخل الجراحي في المرحلة الحالية.

يُشار الي أن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ تعرض منذ فترة لوعكة صحية، لكنه تجاوزها وعاد لنشاطاته في السعودية قبل أن يخضع للعملية التى يجريها فى أوروبا.

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