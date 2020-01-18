إهانة جديدة من "ترامب" لـ "خامنئي"

18 يناير 2020 - 12:01 م

في تبادل للرسائل عبر التدوينات على حسابه في "تويتر" طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المرشد الإيراني على خامنئي، بأن يكون "حذرًا في كلماته".

وأضاف ترامب في تدوينة له مساء أمس الجمعة أن من يسمى المرشد الأعلى لإيران، وهو ليس أعلى لتلك الدرجة في الفترة الأخيرة، صدرت عنه بعض الكلمات السيئة بحق الولايات المتحدة وأوروبا، منوهًا بأن اقتصاد إيران في حالة انهيار والشعب يعاني، ويجب على "خامنئي" أن يكون حذرًا في كلماته.

جاء هذا في تعليقه على تصريحات خامنئي عن الولايات المتحدة وأوروبا.

وكان خامنئي قد أكد في خطبته للجمعة أمس أن استهداف بلاده قاعدة أمريكية في العراق، يعد ضربة لهيبة الولايات المتحدة وسمعتها.

وكانت إيران قد قصفت بالصواريخ، في 8 يناير الجاري، قاعدتين عسكريتين بالعراق تستضيفان جنودًا أمريكيين، ردًا على مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.