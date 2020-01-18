شاهد.. أول ظهور لـ نانسي عجرم وبناتها بعد حادث السرقة

نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورة لها عبر حسابها، على "تويتر"، برفقة بناتها، معلقة عليها: "إنتوا الدني.. وبروحنا منحميكن"، وذلك يعد أول ظهور لها هي وبناتها بعد حادث اقتحام فيلتها، وقتل اللص على يد زوجها، الدكتور فادي الهاشم.

وما زالت قصية سرقة فيلا نانسي عجرم، تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع توجيه تهمة القتل العمد لزوجها وتحويله لقاضي التحقيق الأول في جبل لبنان.

وظهرت نانسي عجرم في الصورة، وهي نائمة برفقة بناتها،وعلقت عليها: "انتو الدني.. وبروحنا منحميكن?".

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي،مع الصورة، جاءت معظم التعليقات كالآتي: "الله يخليلك عيلتك الحلوة ويبعد عنكن اَي شر?"، "الله بيظهر الحق ولو بعد حين سواء كان لكم أم له".