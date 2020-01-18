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"اخطبلوا يارب". وفاة شقيق نداء شرارة بحادث سير

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صدمت المطربة الأردنية، نداء شرارة، متابعيها، عبر حساباتها على مواقع التواصل، بإعلانها وفاة شقيقها، عن عمر يناهز 26 عامًا، في حادث سير، معلقة: "كسرتنا يا أخويا".

وكتبت نداء شرارة، على حساباته على مواقع التواصل: "أخوي مات 26 سنة مات.. شب راح حادث.. كنت وعدتوا أجهزلو بيتو عشان بدو يتجوز".

وتابعت: "كان نفسه يتجوز وعامل جمعية.. آخر الشهر بدو يقبضها عشان.. اخطبلوا يارب الفاجعة أكبر مني أكبر من طاقتنا.. الصبر من عندك يا رب صبر أمي قلبي بينعصر.. يارب".

ومنذ قليل، أعلنت المطربة نداء شرارة، عن موعد عزاء شقيقها، "تقبل التعازي في جمعية السافرية .. في منطقة جبل الزهور عقب صلاة العصر.. استودعتك الله يا حبيبي الله يصبرنا كسرتنا يا أخويا".


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