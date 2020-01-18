» سموحة يواجه "الدراويش" باستاد المكس

18 يناير 2020 - 10:02 ص

يستدرج فريق سموحة نظيره الإسماعيلى فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

حمادة صدقى يسعى لتحقيق الفوز فى أول ظهور له مع الموج الأزرق بعدما تولى تدريبه مؤخرًا خلفًا للعميد حسام حسن.

فى المقابل يطمع الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى فى تحقيق انتصاره الثاني مع الدراويش ضمن خطة تصحيح المسار المحلى قبل مواجهة زعيم الثغر بالبطولة العربية.

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة فيما يحتل الإسماعيلى المركز العاشر برصيد 17 نقطة.