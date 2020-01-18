ابنة خيرت الشاطر تؤدي الامتحانات داخل السجن

18 يناير 2020 - 09:56 ص

أدت النزيلة عائشة خيرت الشاطر، المودعة بالسجن على ذمة إحدى القضايا، والمقيدة بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق بإحدى الجامعات، امتحان إحدى المواد القانونية داخل السجن بحضور اثنين من موظفي الجامعة.

وفي وقت سابق أحال النائب العام لنيابة أمن الدولة العليا، الشكوى المقدمة من دفاع عائشة الشاطر، والمحبوسة احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، بشأن تدهور حالتها الصحية وإرجاع ذلك لسوء أوضاع محبسها، إلى التحقيق.