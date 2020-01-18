وزير البترول: "يا هناهم لو مصر دخلت معاهم"

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عقب المهندس طارق الملا، وزير البترول، على الضجة التي أثيرت بسبب أنبوب غاز المخطط بين قبرص واليونان وإسرائيل، المعروف بـ"إيست ميد"، قائلا :" هذا الخط أعلن عنه منذ 2014، ومطلوب دراسته بحيث يخرج من إسرائيل ويمر بقبرص ثم اليونان. 

وأضاف "الملا"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن وزراء الدول الثلاث أعربوا عن رغبتهم في دخول مصر معهم، معقبا: "يا فرحهم وهناهم لو مصر دخلت معاهم في المشروع

وتابع :" إنشاء هذا الخط مازال تحت الدراسة حتى الآن، حيث يناقشون طريقة تنفيذ الخط هندسيا خاصة وأن جزء منه يمر بمنطقة بها مشاكل، فضلا على أن تكلفته تتخطى 7 مليار دولار على الأقل، منوها بأن هذا المشروع إذا تم لن ينفذ قبل 2027، معقبا: "كله لسه كلام". 

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