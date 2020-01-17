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ممثلان مكسيكيان يلقيان حتفهما أثناء تصوير مسلسل

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المصريون ووكالات

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وقف تصوير مسلسل بعد القبض على 4 فنانين

لقي ممثلان مكسيكيان مصرعهما جراء سقوطهما من جسر أثناء تصوير مسلسل بعنوان "Sin miedo a la verdad" (دون خوف من الحقيقة).
ووفقما أوردته الصحافة المحلية، فإن الممثلين "خورخي نافارو سانشيز" و"لويس جيراردو ريفيرا" لقي حتفهما جراء الحادثة التي وقعت، مساء الخميس، في مدينة أغريكولا أورينتال شرقي المكسيك.
وأعربت شركة "غروبو تلفيسيا" المنتجة للعمل، في بيان، عن أسفها جراء الحادث الأليم، واكتفت بالاشارة إلى أنهما سقطا من جسر أثناء بروفات تصوير، دون مزيد من التفاصيل.
ويتناول المسلسل الذي يتم تصوير الجزء الثالث منه مواضيع التحرش والفساد وتهريب المخدرات والهجمات الإلكترونية.
وأعرب زملاء الممثلين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعازيهما لذويهما، وحزنهم العميق على فراقهما. -

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