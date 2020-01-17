» ممثلان مكسيكيان يلقيان حتفهما أثناء تصوير مسلسل

لقي ممثلان مكسيكيان مصرعهما جراء سقوطهما من جسر أثناء تصوير مسلسل بعنوان "Sin miedo a la verdad" (دون خوف من الحقيقة).



ووفقما أوردته الصحافة المحلية، فإن الممثلين "خورخي نافارو سانشيز" و"لويس جيراردو ريفيرا" لقي حتفهما جراء الحادثة التي وقعت، مساء الخميس، في مدينة أغريكولا أورينتال شرقي المكسيك.

ووفقما أوردته الصحافة المحلية، فإن الممثلين "خورخي نافارو سانشيز" و"لويس جيراردو ريفيرا" لقي حتفهما جراء الحادثة التي وقعت، مساء الخميس، في مدينة أغريكولا أورينتال شرقي المكسيك.