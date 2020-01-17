» «كاف» يضع الزمالك في ورطة بسبب السوبر الإفريقي

17 يناير 2020 - 08:38 م

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فاكسًا رسميًا إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، يطلب فيه إرسال قائمة الـ18 لاعب المقرر تواجدهم فى مواجهة الترجى التونسى، ببطولة كأس السوبر الإفريقى.

ويواجه الفريق الأبيض بصفته بطل الكونفدرالية فى نسختها الماضية مع الترجى التونسى بصفته بطل دورى أبطال إفريقيا فى نسختها الأخيرة وذلك فى العاصمة القطرية "الدوحة" يوم 14 من شهر فبراير المُقبل.

وأوضح مصدر بالكاف قائلا: "لن نرد على بيانات أو تقارير إعلامية، وفي حالة وصول خطاب رسمي بالاعتذار ستجتمع لجنة المسابقات وتتخذ قرارها بشأن انسحاب بطل الكونفدرالية".

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد أصدر بيانا رسميًا إنه حتى الآن يرفض خوض السوبر فى قطر وأرسل الملف إلى وزارة الشباب والرياضة لحسم المسألة ورد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF " على بيان نادي الزمالك بطل الكونفدرالية بشأنه اعتذاره عن عدم خوض مباراة السوبر الإفريقي قائلين: "لم يصلنا أى خطاب رسمي من الزمالك بالاعتذار عن كأس السوبر".

كما يشدد نادي الزمالك على أن ملف المباراة بالكامل تم عرضه على أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مصر ومرفق به تهديدات صريحة من مسئولين قطريين بالنية في قتل اللاعبين إذا توجهوا إلى قطر لخوض المباراة مع تهديدات صريحة بقتل رئيس النادي وأولاده وأحفاده.