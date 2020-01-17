» النصر يحجز مقعدًا في نصف نهائي كأس خاد الحرمين

17 يناير 2020 - 07:40 م

تأهل فريق النصر إلى المربع الذهبي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز الصعب على العدالة بهدف دون رد، مساء اليوم الجمعة في دور الثمانية للبطولة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة على استاد "مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية" في الإحساء التعادل السلبي ثم سجل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 51 .

ويلتقي النصر في الدور قبل النهائي للبطولة مع الفائز من المواجهة المرتقبة غدا بين الوحدة وأهلي جدة.

وكان الهلال حجز أول مقاعد المربع الذهبي أمس الخميس بالفوز على الاتفاق 2 - 1 ليلتقي في المربع الذهبي مع الفائز من مباراة الغد بين أبها والفتح.