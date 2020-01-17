  • الجمعة 17 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
يوسف ديدات ووالده أحمد ديدات

وفاة «يوسف ديدات».. والجاني طليق

سليماني

إسلاميون ينعون قاسم سليماني.. غيبوبة أم سبوبة؟!

سد النهضة

بيان ناري من "الري" عن مفاوضات سد النهضة

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: التطاول على الحاكم ضد الدين

مانى وصلاح

كارثة في انتظار ليفربول بسبب «ماني» و«صلاح»

رئيس المجلس السيادي السودانى

السودان يشكو مصر في مجلس الأمن

ساخو

سرقة 500 ألف جنيه إسترليني من شقة لاعب شهير

أرشيفية

ربطته ثم مارست الجنس أمام عينيه.. اعترافات صادمة لقاتلة زوجها

حزب الله

قرار بريطاني عاجل ضد حزب الله اللبناني

محمد صلاح

«صلاح» يكشف سر فشله في هز شباك مانشستر يونايتد

النصر يحجز مقعدًا في نصف نهائي كأس خاد الحرمين

الرياضة

النصر
النصر
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الهلال يتأهل إلى نصف نهائي كأس خاد الحرمين

#

النصر يتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين

#

فلامنجو البرازيلي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية

#

الاتحاد السكندري يتأهل إلى دور الـ16 بكأس مصر

المصريون

النصر

كأس خادم الحرمين

تأهل فريق النصر إلى المربع الذهبي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز الصعب على العدالة بهدف دون رد، مساء اليوم الجمعة في دور الثمانية للبطولة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة على استاد "مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية" في الإحساء التعادل السلبي ثم سجل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 51 .

ويلتقي النصر في الدور قبل النهائي للبطولة مع الفائز من المواجهة المرتقبة غدا بين الوحدة وأهلي جدة.

وكان الهلال حجز أول مقاعد المربع الذهبي أمس الخميس بالفوز على الاتفاق 2 - 1 ليلتقي في المربع الذهبي مع الفائز من مباراة الغد بين أبها والفتح.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» النصر يحجز مقعدًا في نصف نهائي كأس خاد الحرمين
» أمنية مسعود أوزيل لـ«النني».. تعرف عليها
» الزمالك وراء رفض هداف أمم إفريقيا الانتقال للأهلي
» السد بطلًا لكأس قطر للمرة السابعة في تاريخه
» استعباد فتاة جنسيًا.. اغتصاب يومي.. حرمان من الطعام.. تهديد بالقتل
» كلوب: هناك لاعب مصري أفضل من صلاح 100 مرة
» نجم مانشستر يونايتد يقترب من الانتقال للأنتر
» «أزارو» يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي
» "خامنئي" يلقى خطبة الجمعة باللغة العربية
» نصائح «مانى» لمهاجم الأهلي الجديد
» حريق ضخم فى دبي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب