  • الجمعة 17 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
يوسف ديدات ووالده أحمد ديدات

وفاة «يوسف ديدات».. والجاني طليق

سليماني

إسلاميون ينعون قاسم سليماني.. غيبوبة أم سبوبة؟!

سد النهضة

بيان ناري من "الري" عن مفاوضات سد النهضة

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: التطاول على الحاكم ضد الدين

مانى وصلاح

كارثة في انتظار ليفربول بسبب «ماني» و«صلاح»

رئيس المجلس السيادي السودانى

السودان يشكو مصر في مجلس الأمن

ساخو

سرقة 500 ألف جنيه إسترليني من شقة لاعب شهير

أرشيفية

ربطته ثم مارست الجنس أمام عينيه.. اعترافات صادمة لقاتلة زوجها

حزب الله

قرار بريطاني عاجل ضد حزب الله اللبناني

محمد صلاح

«صلاح» يكشف سر فشله في هز شباك مانشستر يونايتد

بعد الفوز على الدحيل

السد بطلًا لكأس قطر للمرة السابعة في تاريخه

الرياضة

السد
السد
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

ريال مدريد بطلًا للسوبر الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه

#

«فيفا» يكشف سبب فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب

#

ليفربول بطلًا لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه

#

البحرين بطلًا لـ«خليجي 24» للمرة الأولى في تاريخه

المصريون

السد

الدحيل

فاز فريق السد ببطولة كأس قطر، بعد الفوز على الدحيل بأربعة أهداف دون رد، اليوم الجمعة، في المباراة النهائية للمسابقة والتي احتضنها ملعب جاسم بن حمد.

وفاز السد باللقب للمرة السابعة في تاريخه، ليواصل تصدره كأكثر فريق فاز باللقب منذ انطلاق البطولة عام 1995، فيما خسر الدحيل النهائي للمرة الأولى في تاريخه، حيث سبق له أن خاض المباراة النهائية عام 2018 وفاز على السد بنتيجة 2 - 1.

وتقدم السد منذ الدقيقة الخامسة عن طريق لاعبه الياباني نام تيهي، قبل أن يضيف بغداد بونجاح الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وعاد بونجاح ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ثم اختتم أكرم عفيف رباعية فريقه بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 71.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» النصر يحجز مقعدًا في نصف نهائي كأس خاد الحرمين
» أمنية مسعود أوزيل لـ«النني».. تعرف عليها
» الزمالك وراء رفض هداف أمم إفريقيا الانتقال للأهلي
» السد بطلًا لكأس قطر للمرة السابعة في تاريخه
» استعباد فتاة جنسيًا.. اغتصاب يومي.. حرمان من الطعام.. تهديد بالقتل
» كلوب: هناك لاعب مصري أفضل من صلاح 100 مرة
» نجم مانشستر يونايتد يقترب من الانتقال للأنتر
» «أزارو» يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي
» "خامنئي" يلقى خطبة الجمعة باللغة العربية
» نصائح «مانى» لمهاجم الأهلي الجديد
» حريق ضخم فى دبي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب