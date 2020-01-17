بيان ناري من "الري" عن مفاوضات سد النهضة

قالت وزارة الموارد المائية والري، إن ثمة معلومات خاطئة عن الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة بواشنطن، تداولتها بعض المواقع المغرضة، خاصة البيان الختامي الصادر عن الاجتماع.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة أنه تم الحديث عن كميات المياه المراد تخزينها وسنوات الملء عبر الإشارة إلى أن الملء سيكون طبقا لهيدرلوجية النهر بمعنى أن تتوقف على كميات الفيضان المتغيرة من سنة إلى أخرى، وهذا المفهوم لا يعتمد على عدد السنوات والكميات المخزنة كل عام بشكل محدد أو ثابت إنما اعتمادا على هيدرولوجية النهر وحالة الفيضان.

وتابعت أنه تم التوصل إلى تعريفات وتوصيف للجفاف والجفاف الممتد، على أن تلتزم إثيوبيا بإجراءات لتخفيف المترتبة النتائج على ذلك، وسوف يتم استكمال التفاصيل في هذا الإطار في مشاورات الأسبوعين القادمين.

ويشار إلى أن الاجتماع القادم يمثل أهمية كبرى للتوافق حول كافة الأمور المعلقة والوصول إلى اتفاق شامل.

ونفت وزارة الموارد المائية والري صحة ما ورد ببعض التقارير الصحفية المغرضة التي أشاعت الكثير من اللغط، عبر الإشارة إلى ضغوط كبيرة على مصر للتنازل عن بعض مطالبها، وهو الأمر المخالف للحقيقة، والشاهد على ذلك هو ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماعات، والذي يشير إلى أسس تتفق في منطوقها وفلسفتها وجوهرها مع المقترحات المصرية.