  • الجمعة 17 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
يوسف ديدات ووالده أحمد ديدات

وفاة «يوسف ديدات».. والجاني طليق

سليماني

إسلاميون ينعون قاسم سليماني.. غيبوبة أم سبوبة؟!

سد النهضة

بيان ناري من "الري" عن مفاوضات سد النهضة

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: التطاول على الحاكم ضد الدين

مانى وصلاح

كارثة في انتظار ليفربول بسبب «ماني» و«صلاح»

رئيس المجلس السيادي السودانى

السودان يشكو مصر في مجلس الأمن

ساخو

سرقة 500 ألف جنيه إسترليني من شقة لاعب شهير

أرشيفية

ربطته ثم مارست الجنس أمام عينيه.. اعترافات صادمة لقاتلة زوجها

حزب الله

قرار بريطاني عاجل ضد حزب الله اللبناني

محمد صلاح

«صلاح» يكشف سر فشله في هز شباك مانشستر يونايتد

بالصور.. «بادجي» يشارك في مران الأهلي للمرة الأولى

الرياضة

بادجى
بادجى
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

السعودية تحسم الجدل حول احتفالها برأس السنة

#

ليفربول بطلًا لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه

#

صلاح محسن يغادر مران الأهلي بسبب كدمة في القدم

#

إصابة حسين السيد في مران الأهلي

المصريون

الاهلى

بادجي

شارك السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمرة الأولى في التدريبات على ملعب التتش، بعد إعلان التعاقد معه بشكل رسمي لمدة 4 سنوات ونصف، وظهوره اليوم في مقر النادي بالجزيرة.

وأدى «بادجي»، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم، وقام بالجري المنفرد حول الملعب، وفق البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة الجماعية.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي قد أنهى صفقة بادجي، ووصل بصحبته أمس إلى القاهرة وتواجد معه اليوم في أول ظهور داخل النادي.



تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» النصر يحجز مقعدًا في نصف نهائي كأس خاد الحرمين
» أمنية مسعود أوزيل لـ«النني».. تعرف عليها
» الزمالك وراء رفض هداف أمم إفريقيا الانتقال للأهلي
» السد بطلًا لكأس قطر للمرة السابعة في تاريخه
» استعباد فتاة جنسيًا.. اغتصاب يومي.. حرمان من الطعام.. تهديد بالقتل
» كلوب: هناك لاعب مصري أفضل من صلاح 100 مرة
» نجم مانشستر يونايتد يقترب من الانتقال للأنتر
» «أزارو» يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي
» "خامنئي" يلقى خطبة الجمعة باللغة العربية
» نصائح «مانى» لمهاجم الأهلي الجديد
» حريق ضخم فى دبي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب