بالصور.. «بادجي» يشارك في مران الأهلي للمرة الأولى

17 يناير 2020 - 04:29 م

شارك السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمرة الأولى في التدريبات على ملعب التتش، بعد إعلان التعاقد معه بشكل رسمي لمدة 4 سنوات ونصف، وظهوره اليوم في مقر النادي بالجزيرة.

وأدى «بادجي»، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم، وقام بالجري المنفرد حول الملعب، وفق البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة الجماعية.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي قد أنهى صفقة بادجي، ووصل بصحبته أمس إلى القاهرة وتواجد معه اليوم في أول ظهور داخل النادي.