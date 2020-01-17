» الغردقة.. 120 فنانا من 40 دولة في صالون مصر الدولى للفنون

17 يناير 2020 - 02:57 م

تستضيف مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، صالون مصر الدولى للفنون، بمشاركة 120 فنانا تشكيلىا من 40 دولة حول العالم، خلال الفترة من 26 إلى 31 يناير الجارى، بفندق "شتايجنبرجر أكوا ماجيك"، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وتقام فعاليات صالون مصر الدولى للفنون، بالممشي السياحى بمنطقة البرومناد أرت أمام فندق شتايجين برجر أكوا ماجيك والداو بيتش، بمشاركة عدد من الفنانين العالميين من 40 دولة.

وقال الفنان التشكيلى، محمد حميدة، منظم الكرنفال الدولى، ومؤسس أستراكا للفنون، إن مدينة الغردقة سوف تشهد أكبر حدث تشكيلى فنى عالمى، بمشاركة أمهر وأكبر الفنانين التشكيليين فى العالم، مشيرًا إلى أن صالون مصر الدولى للفنون فرصة جيدة؛ فهو القوى الناعمة لمصر وإيضاح وجه مصر الحضاري وأنها داعمة للسياحة والثقافة.

وأضاف " أن ورشة ستقام الرسم بالممشي السياحى بالغردقة، كما سيقوم الفنانين المشاركين بجولة سياحية فى مدينة الغردقة لزيارة معالمها السياحية، كما سيتم تنظيم ورشة للأطفال، بمشاركة الفنانين المشاركين لرسم جدارية 5 متر.



