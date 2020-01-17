» فايلر يطمئن على إكرامي

17 يناير 2020 - 02:42 م

حرص السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، على عقد جلسة مع شريف إكرامي، على هامش مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش.

وحرص "فايلر"، على الحديث مع إكرامي للاطمئنان على حالته بعد تعافيه من آلام عضلة السمانة ومشاركته في المران الجماعي الذي أقيم أمس.

وشارك إكرامي مع محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في مران الحراس تحت إشراف يانكون ميشيل.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب التي تقام مساء الأحد المقبل في إطار منافسات الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.