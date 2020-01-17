» مجلس الوزراء يوضح حقيقة تلف المحاصيل الزراعية

17 يناير 2020 - 02:41 م

نفت مجلس الوزراء الشائعات التي ترددت عن تلف المحاصيل الزراعية الشتوية تأثرا بالتغيرات المناخية، مؤكدا أن تلك الأنباء غير صحيحة.

وأضاف البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للمجلس أنه قد تم التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي أكدت أن المحاصيل الزراعية لم تتأثر بالتغيرات المناخية وأنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المحاصيل من العواصف الترابية وموجة الصقيع والطقس السئ بصورة عامة.

ولفتت الوزارة غلي أنه تم وضع خطة للتعامل مع التغيرات المناخية و إصدار تكليفات لجميع إدارات البساتين والخضر لعمل حملات مكثفة لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادية لموجة الصقيع، كما تم تكثيف الحملات المرورية علي صوب الخضروات والمساحات المزروعة بالمحاصيل من

أجل التدخل والعلاج الفوري في حالة تأثر أي محصول بالتقلبات الجوية.

وأشارت وزارة الزراعة إلي أنه تم تحقيق فائض في إنتاج الفاكهة والخضروات حيث ارتفعت صادرات مصر بنسبة 5.8% لتصل إلي 5ملاينن و 500 ألف و 125 طن خلال 2019 مقارنة بعام 2018 بزيادة قدرها 299 ألف و 875 طن.