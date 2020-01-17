إلغاء دعم الخبز نهائيا بداية يوليو

17 يناير 2020 - 02:23 م

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، علي ما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية ، بشأن إلغاء دعم الخبز نهائيًا بداية من يوليو2020".



وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا توجد أي نية لرفع الدعم عن رغيف الخبز، ون الدولة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة".



و أكد الوزراء أن الحكومة بصدد دراسة منظومة تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذها، وتهدف تلك المنظومة إلى الحد من تسرب الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه".

