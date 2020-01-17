أول ظهور لـ "بادجي" بمقر الأهلى

17 يناير 2020 - 01:55 م

وصل منذ قليل، مهام الأهلى الجديد السنغالي أليو بادجي، لمقر النادي الأهلي بالجزيرة، بعد التعاقد معه رسميًا لمدة 4 مواسم ونصف.

وأعلن الأهلي أمس تعاقده رسميًا مع اللاعب قادمًا من رابيد فيينا النمساوي مقابل 2 مليون يورو.

ووصل المهاجم السنغالي لمقر النادي الأحمر بعد خضوعه للكشف الطبي تمهيدًا لبدء مهمته مع الفريق الأحمر.

ومن المنتظر أن يتم قيد بادجي في قائمة الأهلي المحلية بدلًا من المغربي وليد أزارو الذي استقر الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر على رحيله في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.