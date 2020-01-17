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دراسة: تناول الشاي 3 مرات أسبوعيا يطيل العمر

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الشاي
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متابعات- الدويني فولي

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الشاى

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إطالة العمر

يمثل الشاي المشروب الأول والأكثر شعبية لدي جمع كبير من المواطنين ولا يستقيم يومه إلا بتناوله بشكل يومي وبعض الوجبات المختلفة.
وللشاي فوائد عديدة ، وآخر ما توصل إليه خبراء التغذية أن الشاي هو أفضل خيار لإطالة العمر، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
يقول كل عشاق الشاي لا يوجد مشروب يمكن أن يأخذ مكان الشاي، فكوب من الشاي الدافيء في الصباح يمنحك الراحة والاسترخاء قبل بدء العمل.
ومن الجانب الصحي وجدت دراسة حديثة أن شرب الشاي 3 مرات على الأقل في الأسبوع يمكن أن يؤدي إلى متوسط حياة صحي أطول.

وقال مؤلف الدراسة: "يرتبط استهلاك الشاي بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والموت، وخاصة عند تناول الشاي الأخضر".
كما تم الكشف عن وجود علاقة بين من يشربون الشاي الأخضر وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من أسباب الوفاة بنسبة 25 في المائة تقريبًا، لذا لا خوف من تناول الشاي عدة مرات في الأسبوع.

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