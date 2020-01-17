صادمة.. الشرطة البريطانية تحل لغز نفوق مئات الطيور

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طيور الزرزور
طيور الزرزور
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متابعات - أمينة عبد العال

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نفوق مئات الطيور

طائر الزرزور

أعلنت السلطات البريطانية أنها تمكن من حل لغز المئات من طيور الزرزور النافقة في ديسمبر الماضي، حيث أعلنت هيئة حكومية خاصة بالبيئة إلي نتائج اعتبروها مفاجئة.

وأشارت وكالة صحة الحيوانات و النباتات إلي أن السبب بعد فحص الحيوانات النافقة إلي أنها تعرضت إلي ما يعرف بـ" الصدمة"مرات عديدة كانت تحاول الهرب من الطيور الجارحة فأصابتها الصدمة فسقطت علي الأرض وأصيبت بنزيف داخلي آثر إصطدامها.

جدير بالذكر أن المئات من طيور الزرزور نفقت ديسمبر الماضي في جزيرة أنجازي أقصي شمال غربي ويلز موزعة علي الأرض لمسافة تمتد نحو 100 متر.



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