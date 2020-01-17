"حمار الوزير".. اعترافات جريئة لوزير سابق

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إيمان هاني

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التموين

صدى البلد

جودة عبد الخالق

الحمار

أكد جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، أنه عمل في الزراعة مع أسرته في بداية حياته، قائلا :" كنت بنقل التراب من "الغيط" إلى "الزريبة"، وبعد تحوله "لسماد" أقوم بنقله إلى الأرض الزراعية مرة أخرى".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،  بأنه تعامل مع الحمار في نقل التراب أو السماد، وهذا أدى لاكتشافه أن الحمار ليس مخلوقا كسولا أو غبيا، ولكنه كائن مخلص لعمله.

و تابع :" لو عرفت الحمار الطريق لا يحيد عنه بمنتهى الجدية والأخلاق، ولكنه إذا شعر بالإهانة من صاحبه سيقوم بمعاملته بقسوة شديدة جدًا".

وأكمل :"الحمار عندما يكون في حالة سلام مع صاحبه تكون أذنيه مفرودة، وزيله عمودي، وعندما يكون غاضب من صاحبه ترتفع أذنيه، ويرتفع زيله بزاوية 45 درجة، معقبا :" تعلمت من الحمار الانضباط في العمل".

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