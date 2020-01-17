ناشطة قبطية لإخواني: من إمتى ليكم في الآثار.. "بطلوا هري"

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متابعات- الدويني فولي

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الإخوان

اثار

نقل

جامعة

الزقازيق


هاجمت الدكتورة مونيكا حنا الناشطة والخبيرة في الآثار، القيادي الإخواني هيثم أبو خليل المتواجد في تركيا، بشأن تعليقه الأخير على واقعة نقل تمثال رمسيس من أمام جامعة الزقازيق لتوسعة حركة المرور. 

في البداية نشر الإخواني تغريدة علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة كتب فيها: منذ قليل وفي جنح الظلام ! نقل تمثال رمسيس من أمام جامعة الزقازيق في عربية زبالة وبواسطة لودر...! الجدير بالذكر أن التمثال تم وضعه عام 2015 في الميدان لتجميله، وتم نزعه الآن بهدف توسيع حركة المرور..". 

لترد عليه خبيرة الآثار بقولها: " هو من إمتى الإخوان ليهم في الأثار؟ مش أيام مرسي هريتونا فتاوي عن جواز سرقة الآثار بتاعة محمد حسان وتغطيتها بالشمع وأنها أصنام ومساخيط؟ ده تمثال مش أصلي أصلاً، بطلوا هري!".


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