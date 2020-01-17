قصة حب جريئة يرويها وزير سابق علي الهواء

17 يناير 2020 - 10:25 ص

روي جودة عبدالخالق وزير التموين الأسبق،جانبا من حياته الشخصية لأول مرة علي الهواء متطرقا إلي قصة زواجه ، قائلا :"إنه التقى زوجته كريمة كريم لأول مرة عندما كان في الصف الثاني بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة".



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد"، بأن زوجته كانت حينها في الصف الأول من كلية الاقتصاد قادمة من كلية الهندسة جامعة أسيوط في العام 1961.



وتابع:بأنه عندما التقى بها لأول مرة في كافتيريا كلية الحقوق بالجامعة وتحدَّث معها لوقت قصير، قررَّ الزواج منها ، مؤكدا أنه كان يرسل إليها إشارات تعبر عن حبه لكنها لم ترد، وصديقاتها أخبروها بأنه مهتم بها ولكنها لم تكن تبالي.



وأشار وزير التموين الأسبق، إلى أنه بعد تعيينه معيدًا في الكلية كان يدرس لزوجته في آخر عام لها في الجامعة، وجاءت تأخذ رأيه في أحد أساتذتها المتقدمين للزواج منها، مؤكدًا أنه انتهز الفرصة ليعلن عن رغبته في الزواج منها، وأبدت قبولها، لأنها كانت مقتنعة بقدراته وأخلاقه".

