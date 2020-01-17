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مصطفى بكري: الرعب يسيطر على الإخوان بعد هذا الأمر

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البرلماني مصطفي بكري
البرلماني مصطفي بكري
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المصريون ـ متابعات

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أكد البرلماني والإعلامي مصطفى بكري، أن جماعة الإخوان أصيبت بحالة من الرعب والتخبط بعد افتتاح قاعدة برنيس العسكرية.
وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القاعدة العسكرية «برنيس» تعد أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وهي رسالة لكل من يعنيه الأمر.
وأشار إلى أن حالة الذعر الإخوانية التي انتابت عناصرهم سببها افتتاح قاعدة برنيس العسكرية التي تحتوي على إمكانيات غير مسبوقة وقدرتها الشاملة العسكرية والاستراتيجية في البحر الأحمر مقامة على مساحة كبيرة وتضم القاعدة تشكيلات للقوات الجوية والبحرية والدفاع الجوية والقوات البرية.
كما أكد أن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية سيسجل بحروف من نور في تاريخ مصر، متابعا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد وطني عظيم يدرك تماما ماذا يفعل، مؤكدا أن القوات المسلحة تزلزل كل من يحاول أو تسوّل له نفسه أن يقترب من الأمن القومي المصري.

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