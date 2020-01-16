خبير يكشف دلالات بيان واشنطن بشأن سد النهضة

16 يناير 2020 - 10:10 م

أكد هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن بيان الولايات المتحدة الأمريكية عن سد النهضة يعتبر تحول نوعي في المفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان.



وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاجتماع الأخير عن سد النهضة الذي أقيم في واشنطن كان يسبقه تباين كبير في وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة بشأن سد النهضة.



وأشار إلى أن صدور بيان بتوافقات كبيرة بين الأطراف الثلاثة، أمر مثير للتفاؤل وأحدث نوع من التحول النوعي وفتح المجال أمام الوصول إلى اتفاق.

