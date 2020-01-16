رياح وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس الجمعة 17 يناير 2020، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشهد طقس الغد، رياح وسقوط للأمطار على بعض المناطق.

وقالت الهيئة في بيان لها إن طقس الجمعة يشهد تساقط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قد تمتد إلى شمال الصعيد.

وأضافت، أن البلاد ستشهد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، بينما يكون الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وإليكم درجات الحرارة المتوقعة غدًا حسبما أعلنت هيئة الأرصاد:

القاهرة الكبرى 17 11

الوجه البحري 16 10

السواحل الشمالية الغربية 16 12

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء18 11

جنوب سيناء والغردقة 21 15

شمال الصعيد 18 08

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 20 10