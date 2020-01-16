» صحفي فرنسي يُلمح لانتقال «مبابي» إلى ليفربول

16 يناير 2020 - 04:40 م

ألمح الصحفي الفرنسي جوليان لورينز، إلى إمكانية انتقال مواطنه كيليان مبابي، صانع ألعاب فريق باريس سان جيرمان إلى صفوف ليفربول الإنجليزي.

وأكد «لورينز»، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية، أن اللاعب سينتهي به المطاف في العاصمة الإسبانية للعب بقميص النادي الملكي، موضحًا: «هذا هو حلمه، أن يلعب لريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان».

ورغم تأكيد المدير الفني للريدز يورجن كلوب أن النادي لن يتعاقد مع «مبابي»، إلا أن العديد من التقارير أكدت اهتمام أبطال أوروبا بخدمات الفرنسي.

وينتهي عقد الدولي الفرنسي مع فريقه باريس سان جيرمان في 2022، فيما يبقى حتى الآن رافضًا تجديد العقد، ما أثار تكهنات حول رحيله قريبًا عن العاصمة الفرنسية، إذ يرتبط بشدة بالانتقال إلى ريال مدريد بجانب ليفربول.