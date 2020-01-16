"أخرجتنا أحياء وأخرجناك ميتا".. أسرار تنشر لأول مرة عن رمسيس الثاني

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وسيم السيسي



أكد الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، أنه تم نقل رمسيس الثاني إلى باريس بدعوى فحصه في عهد الراحل السادات، منوها بأنه تم استقباله استقبال الملوك، وتم إطلاق 21 طلقة.

وأضاف "السيسي"، خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، بأن موشيه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي، دخل غرفة فحص رمسيس الثاني ونكزه في قدمه وقال له: "أخرجتنا من مصر أحياء، وأخرجناك من مصر ميتا".

وتابع: "تم عرض رمسيس الثاني عاريا من لفائفه لمدة 20 دقيقة، وهو ما احتجت عليه مصر".

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