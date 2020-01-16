وفاة الفنانة ماجدة عن عمر يناهز 89 عامًا

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وفاة

السينما

ماجدة الصباح

رحلت الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، عن عالمنا، منذ قليل، عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد أن قدمت اعمالا رائعة للسينما المصرية .

واسمها الحقيقي هو عفاف علي كامل الصباحي، وحصلت ماجدة على شهادة البكالوريا الفرنسية، حيث كان أبوها موظفًا في وزارة المواصلات.

بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 عامًا، دون عِلم أهلها، وكانت عام 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت أمام الفنان إسماعيل يس.

قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية فى السينما كممثلة ومنتجة ولها ابنة من الفنان إيهاب نافع وهى غادة.


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