» شاهد.. نهر من النار يجري على الأرض

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لنهر من النار، كما أطلق عليه، وهو ما أثار جدلاً واسعًا.

ونشر أحد الحسابات على موقع "تويتر" مقطع فيديو لبركان جاري، معلقًا عليه: "نهر من النار"

في المقابل، تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل مع الفيديو، وجاءت معظم التعليقات كالاتي:" اللهم اجرنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل يارب قنا عذابك وادخلنا جنتك يا خي يا قيوم"،"اللهم أجرنا ووالدينا ووالديهم وذرياتنا من النار"،"اللهم اعذنا من جهنم وما قرب إليها من قول وعمل".


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