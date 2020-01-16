مفاجأة بشأن موقف "حفتر" عن وقف إطلاق النار

16 يناير 2020 - 11:59 ص

في تطور جديد للقضية الليبية، أبلغ قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بموافقته على حضور مؤتمر برلين، لدعم الجهود الرامية لضمان وقف إطلاق النار في ليبيا.

وحسب بوابة أفريقيا الإخبارية، "وافق القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر على المشاركة في مؤتمر برلين للتسوية في ليبيا، وأبلغ وزير الخارجية الألماني مشاركته في المؤتمر".

وكان قد توجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في وقت سابق، اليوم، إلى ليبيا للقاء المشير خليفة حفتر، في محاولة لدعم الجهود الرامية لضمان وقف إطلاق النار في ليبيا.

وينعقد مؤتمر برلين في العاصمة الألمانية، الأحد المقبل، بهدف بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية وضمان وقف إطلاق النار، حيث دعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، منها: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا.