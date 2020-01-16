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مستشار بن زايد : عناوين الصحف في الخليج " تراشق صبياني"

الحياة السياسية

مستشار بن زايد : عناوين الصحف في الخليج " تراشق صبياني"
مستشار بن زايد : عناوين الصحف في الخليج " تراشق صبياني"
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عبد القادر وحيد

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عبد الخالق عبد الله

عناوين الصحف

تراشق صبياني

استنكر عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي الحالة التي وصل إليها الإعلام الخليج، والتي وصفها بالتراشق الصبياني.

وأضاف عبد الخالق أن أقل ما يقال عن عناوين ومقالات الصحف في قطر والإمارات والسعودية والبحرين في عز الحشد الإعلامي خلال أول سنتين من الخلاف الخليجي أنها انحدار إعلامي وسياسي وأخلاقي شنيع بمشاركة الجميع وبإشراف رسمي.

وأوضح عبد الخالق أن تلك الصفحة المخجلة أغلقت بقرار حكومي،  وحان وقت وقف ما تبقى من تراشق صبياني بقرار حاسم.

وأثارت تدوينة عبد الله العديد من التفاعلات، حيث كتب أحد المغردين : " لايحق لك التعمييم..

وأنا أتحدث تحديدا عن الإعلام السعودي الذي لم نعرف عنه إلا الاتزان في الطرح وإعطاء الخبر حقه دون زيادة أو نقصان فليس من حقك وصفه بهذه الصفات ولست مؤهلا لتقييم الإعلام السعودي".

وعلق آخر : " خطوة في الاتجاه الصحيح ندعو لكم ونبارك رأب الصدع ونتمنى أن تصطف القيادات العربية في مواجهة الفقر والمرض والتخلف وكل من يطمع بثرواتنا ومنطقتنا".


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