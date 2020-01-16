هنا الزاهد تفاجئ أحمد فهمي بهذا الأمر.. والأخير يصدمها

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فيسبوك

صور

هنا الزاهد

احمد فهمي

فاجأت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها، على حسابها على "فيس بوك"، بنشرها صورة لها وهي في سن 78، مستخدمة أحد التطبيقات، ليرد عليها زوجها الفنان أحمد فهمي، بتعليق لم ينل إعجابها.

وأظهرت ‏الصورة شكل هنا الزاهد الحقيقي وبجوارها صورة تخيلية لشكلها وجمالها في سن الـ78، لتعلق هنا على الصورة "موافقة جدًا".

ورد أحمد فهمى بتعليق صادم  بالنسبة إليها حيث قال: "لما يكون عندك 78 عاما أكون أن مت من 80 سنة"؛ لترد هنا الزاهد معبرة عن عدم إعجابها على تعليق. 

يذكر أن آخر الأعمال التي جمعت هنا الزاهد وأحمد فهمي هو مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي .



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