الأهلي يدفع مبلغا مرعبا في مهاجمه الجديد

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي - مقدم برنامج "اللعيب" - عن مبلغ مرعب سوف يدفعه الأهلي في أليو بادجي مهاجمه الجديد.
وقال "عبد الهادي" إن الأهلي سوف يدفع 3 ملايين و 600 ألف دولار (ما يعادل 60 مليون جنيه تقريبا ) قيمة صفقة اللاعب الذي يلعب في النمسا.
وأضاف: اللاعب سوف يحصل على مليون دولار في أول موسم وتزيد 200 ألف دولار في الموسم الثاني.
وتابع: هناك خلاف بين اللاعب والأهلي على مدة التعاقد حيث يريدها الأهلي 4 سنوات ونصف ويريدها اللاعب 3 سنوات ونصف.
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