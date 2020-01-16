الأهلي يدفع مبلغا مرعبا في مهاجمه الجديد

16 يناير 2020 - 05:50 ص

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي - مقدم برنامج "اللعيب" - عن مبلغ مرعب سوف يدفعه الأهلي في أليو بادجي مهاجمه الجديد.



وقال "عبد الهادي" إن الأهلي سوف يدفع 3 ملايين و 600 ألف دولار (ما يعادل 60 مليون جنيه تقريبا ) قيمة صفقة اللاعب الذي يلعب في النمسا.



وأضاف: اللاعب سوف يحصل على مليون دولار في أول موسم وتزيد 200 ألف دولار في الموسم الثاني.



وتابع: هناك خلاف بين اللاعب والأهلي على مدة التعاقد حيث يريدها الأهلي 4 سنوات ونصف ويريدها اللاعب 3 سنوات ونصف.



