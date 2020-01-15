بالصور والفيديو.. اغتيال نجل الداعية أحمد ديدات

15 يناير 2020 - 11:33 م

نعت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الداعية يوسف ديدات نجل الداعية الشهير أحمد ديدات.

وكتبت صفحة أفريقيا الإسلامية على حسابها في فيسبوك " إنا لله وإنا إليه راجعون.. اغتيال الداعية يوسف بن أحمد ديدات بجنوب أفريقيا بطلق ناري في الرأس.. اللهم اغفر له وتقبله فى الشهداء".

بينما نشر حساب أخبار أولاد حملة "بيرطو" : " اغتيال يوسف ديدات إبن الداعية المعروف أحمد ديدات رحمه الله أمام محكمة في جنوب إفريقيا".

وقامت الصفحة بنشر صورة من موقع الاغتيال، والذي يظهر جثمان ملقى على الأرض، وحوله عدد من رجال الشرطة والمواطنين.

وعن تفاصيل الحدث انتشر أيضا مقطع فيديو على يوتيوب، معلقا على الحادث بالقول : " وردنا الآن.. اغتيال الداعية يوسف بن أحمد ديدات بطلق ناري في الرأس بجنوب أفريقيا".









