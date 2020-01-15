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مستقبل وطن: قاعدة «برنيس» العسكرية رسالة سلام للعالم

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حسن علام- متابعات

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مستقبل وطن

لجنة الشباب والرياضة

قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن قاعدة برنيس العسكرية رسالة للعالم بأن السلام الذي تتبناه الدولة المصرية سلام تحميه وتدعمه القوة والرادع الحقيقي.

وأضاف رشاد، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن القوة الضمانة الحقيقية لحفظ استقرار الدول وحقوق شعوبها، وأن القوي وحده من تكون كلمته المسموعة والمؤثرة في المجتمعات الدولية، لافتا إلى القوات المسلحة المصرية حامى الحمى لمنطقة الشرق الأوسط بأسرها.

وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى أن قاعدة برنيس تعزز الأمن القومي للدولة على الاتجاه الجنوبي، وتفرض السيطرة على واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية تحسبًا لأي أعمال قد تهدد أمننا القومي، كما تعزز محور التنمية وتدفع عجلة الاستثمار والسياحة، وتأمين المناطق الاقتصادية، وحركة الملاحة.

وأوضح رشاد، أن القاعدة تعكس رؤية القيادة السياسية وإيمانها بضرورة تعزيز الإمكانيات الدفاعية وتطوير أنظمة التسليح بما يتواكب مع حجم التحديات والمؤامرات التي تحيط بالمنطقة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة كانت وما زالت العامل الرئيسي في حفظ أمن واستقرار الوطن.


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