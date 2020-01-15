» الشوط الأول.. «الشحات» يتقدم للأهلي على طنطا

15 يناير 2020 - 08:31 م

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على طنطا، بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري العام.