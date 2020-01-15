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الشوط الأول.. «الشحات» يتقدم للأهلي على طنطا

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المصريون

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طنطا

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على طنطا، بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري العام.

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