رئيس الوزراء يصل إلى عزاء نجل مايا مرسي

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مايا مرسي

مدبولى

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وحرمه، منذ قليل إلى عزاء أمين تامر موسي نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بقاعة السلام بمسجد المشير طنطاوي.

وكان نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، وافته المنية مساء يوم الاثنين، وتم تشييع الجنازة أمس الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.


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