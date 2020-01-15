غضب إنجليزي من تعديل موعد أمم إفريقيا 2021

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انتقدت وسائل الإعلام الإنجليزية، تعديل موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون لتقام في يناير 2021 بدلا من صيف العام نفسه.

وقالت صحيفة "ميرو" الإنجليزية أن أندية ليفربول وأرسنال وغيرها قد تفتقد أهم نجومها في بطولة الدوري الإنجليزي الذى يشهد ضغطا كبيرا في جدول المباريات، وأوضحت الصحيفة أن الأندية الأوروبية كانت تنتقد قرار إقامة كأس الأمم الأفريقية في شهرى يناير وفبراير مما أدى إلى تغيير في المواعيد بعد بطولة 2017 لتقام النسخة الماضية في يونيو 2019 بمصر.

أقيمت نهائيات العام الماضي في مصر خلال الصيف، حيث تغلبت الجزائر على السنغال ولكن بعد دورة صيف واحدة فقط، يبدو أن العودة إلى بداية العام يمكن أن تكون على الورق لعام 2021 في الكاميرونن خاصة وأن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يؤيد هذه الخطوة ويستعد لإدخال تعديلات جديدة على أمم أفريقيا 2021.

وقال جون بينيت، مراسل بي بي سي، أن هذا التحول قد يحدث بسبب الطقس في الكاميرون خلال شهري يونيو ويوليو ، وهو موسم ممطر بالإضافة إلى إقامة كأس العالم للأندية 2021، في الصيف بمشاركة 24 فريقًا.

وأكدت ميرور أن قرار نقل البطولة إلى فصل الشتاء سيكون بمثابة ضربة قوية للعديد من الأندية خاصة الإنجليزية، حيث من المحتمل أن يفقد ليفربول نجومه محمد صلاح لاعب منتخب مصر وساديو ماني مع السنغال ونابي كيتا مع منتخب غينيا وقد يصل الغياب إلى 6 مباريات، قد يفقد أرسنال أيضاً بيير إيمريك أوباميانج إذا اختار اللعب مع الجابون في البطولة، ونيكولاس بيبي مهاجم كوت ديفوار، بالإضافة إلى الجزائري رياض محرز الذى سيغيب عن مانشستر سيتي.


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