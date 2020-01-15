» 3 جثث وطفلة على قيد الحياة.. فاجعة أسرية بقنا

15 يناير 2020 - 05:07 م

استيقظ أهالي قرية العربات التابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا على فاجعة اليوم الأربعاء، عندما عثروا على 3 جثث في أحد المنازل.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالمحافظة أن طفلة على قيد الحياة تم العثور عليها إلى جوار الجثث الثلاث.

وكان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا مفاده العثور علي جثث محمود عبدالباسط، 80 عاما، وعواطف عبدالرحيم، 60 عاما، ونادية محمود ابراهيم، 55 عاما، وطفلة في حالة إعياء شديد ولا تزال علي قيد الحياة.

وعلى الفور توجهت قوة أمنية للمكان، وتم نقل الطفلة إلي مستشفي نقادة.

وتبين من التحريات الأولية ان سبب الوفاة تناول وجبة غذائية مسمومة، ولا تزال الجثث تنتظر معاينة النيابة لإيداعها مشرحة المستشفي العام انتظارا للتشريح وتقرير الطبيب الشرعي، وتحرر محضر بالواقعة لتتولي النيابة التحقيقات.