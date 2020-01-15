" شايل ورد ليه ".. تجبر داعية إسلامي علي اعتراف جريء

15 يناير 2020 - 02:33 م

أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أن النبي استعاذ من فجأة الشر، فكان يقول: "اللهم إني أسألك فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر"، كما أنه استعاذ من طارق الليل إلا طارق أتى بخير، ونهانا عن تمني الموت.



وأضاف"عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن النبي استعاذ من موت الفجأة، منوها بأنه لا يستعيذ من الموت، ولكن من الفجأة، لافتا إلي أن المرض الشديد هو رسول الموت، موضحا أن الصابر هو من لا يعرف همه يعتقد أنه سعيد.

وتابع :" الحياة الدنيا دار ابتلاء، ليقاطعه شريف عامر مقدم البرنامج قائلا له : "طب شايل ورد ليه"، ليرد "عطية": "أنا بحب الورد ، وربنا خلق الدنيا جنة والناس اللي بهدلوها".

