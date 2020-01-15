زلزال بالجيزة وأكتوبر.. تعرف على حجم قوته

كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن المعهد رصد اليوم هزة أرضية تقل قوتها عن 2 درجة بمقياس ريختر، حيث سجلت الشبكة القومية للزلازل، هزة أرضية بين طريق الفيوم ودهشور شعر بها من هم في نطاق الجيزة وأكتوبر.





ونفي القاضي في تصريحات صحفية، دخول مصر حزام الزلازل، مضيفا أن " الأمر طبيعي والمعهد بدأ يعلن عن هذه الظواهر من خلال البيانات الرسمية التي حازت على اهتمام كبير من الجمهور".