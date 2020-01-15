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شقيق فنانة شهيرة ينشر خلافاته مع والدتها على الهواء

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ابتسام تسكت
ابتسام تسكت
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علا خطاب

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ستار أكاديمي

خلافات

ابتسام تسكت

قام شقيق المطربة المغربية، ابتسام تسكت، نجمة "ستار أكاديمي"، بنشر خلافاتهم العائلية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي،حيث كشف أن والدته وشقيقاته قدموا دعوة قضائية ضده .

ونشر "عادل"، شقيق ابتسام تسكت،على حسابه على "فيسبوك" أنه تلقى استدعاء من الشرطة بعد تقدم والدته بشكوى ضده تتهمه بها بسرقتها وسبها، موضحًا أن والدته وشقيقاته طلبن منه "تطليق" زوجته وهو ما رفضه، ليبدأن بمحاربته.

 وأضاف "عادل" في منشوره، قال: " الملكة وحاشيتها يفتتحون صالة العاب الى جانب صالة الألعاب الخاصة بي مجانا بنية قطع رزقي ولكن الرزاق الله وهذا باختصار بسبب عدم تلبية طلبهم بطلاقي من زوجتي وبعد عدم تحقيق مبتغاهم اليوم اصطدم بتلقي إستدعاء من الشرطة لاتهام أمي لي بشتمها وسرقة ممتلكاتها حسبي الله ونعم الوكيل".

وبعد نشره بقليل قام عادل بحذف المنشور من دون أي تعليق جديد أو الكشف عن تطور القضية، في المقابل،التزمت المغنية المغربية، الصمت ولم تخرج بأي تصريح حول هذا الأمر .

قد حققت ابتسام تسكت، شبية هيفاء وهبي، كما يطلق عليها، شهرة واسعة بعد مشاركتها في برنامج المواهب "اراب ايدول" بموسمه الثاني، ثم شاركت في "ستار أكاديمي" بموسمه العاشر .


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